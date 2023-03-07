Глава МИД Австрии считает опасными идеи заставить Украину уступить России территории

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает опасными разговоры о том, что Украина могла бы уступить часть своей территории в обмен на мир.

Об этом он сказал в интервью Der Standard, передает "Европейская правда".

Министр не видит ничего плохого в том, что в европейских обществах существуют разные мнения на то, каким образом следует достичь мира в Украине.

"То, что мы можем свободно дискутировать - это то, что характеризует плюралистические демократии и отличает нас от Владимира Путина и его системы. Мы не должны делать ошибку, делая вид, что разрешено только одно мнение", - отметил Шалелнберг.

Он также выразил надежду, что снова возникнет ситуация, в которой будет место для дипломатии.

"Но мы пока не дождались. Россия смотрит на поле боя, чтобы принимать решения, и было бы очень опасно говорить, что Украина должна отказаться от определенных частей своей территории ради мира. Для меня совершенно ясно одно: не может быть никакого решения по Украине без Украины", - подчеркнул Шалленберг.

Министр также вновь выступил в защиту своей позиции о невозможности запрета въезда в Европу для всех россиян, а также оправдал решение разрешить российской делегации въезд на встречу ОБСЕ.

"Чтобы не было никаких сомнений: мы безоговорочно поддерживаем Украину в борьбе за восстановление ее территориального суверенитета и целостности. Россия грубо нарушает все основополагающие принципы Устава ООН. Но мы не должны рубить все мосты, все каналы диалога, и когда придет время, нам также понадобятся площадки для переговоров, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе", - отметил он.

Как сообщалось, немцы разделились в вопросе того, должна ли Украина идти на территориальные уступки России в обмен на мир.