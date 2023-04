Представительство ЕС эвакуировали из Судана при поддержке Франции, посол остался

Представительство Европейского Союза эвакуировали из Судана в связи с обострением ситуации в стране, однако посол ЕС остается там.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, сотрудников представительства ЕС в Судане безопасно эвакуировали.

Relieved that @EU_Sudan is being safely evacuated from #Sudan.



Grateful to @francediplo & @Armees_Gouv for making this possible, with #Djibouti help. EU Ambassador continues work from Sudan.



We remain committed to silencing the guns and helping all civilians who stayed behind.