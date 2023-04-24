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Представительство ЕС эвакуировали из Судана при поддержке Франции, посол остался

Понедельник, 24 апреля 2023, 07:52

Представительство Европейского Союза эвакуировали из Судана в связи с обострением ситуации в стране, однако посол ЕС остается там.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, сотрудников представительства ЕС в Судане безопасно эвакуировали.

Он выразил благодарность МИД Франции и французским вооруженным силам за содействие в этом.

"Посол ЕС продолжит работу из Судана. Мы сохраняем обязательство помочь прекратить огонь и оказывать помощь гражданскому населению", – отметил Боррель.

Напомним, в воскресенье Франция и другие союзники начали эвакуацию своих дипломатов и граждан на фоне интенсивных боев между суданской армией и конкурирующей военизированной группировкой. США приняли решение об эвакуации сотрудников своего посольства в субботу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате боевых действий погибло уже более нескольких сотен человек. Известно о ряде случаев, когда пострадали или погибли иностранные сотрудники гуманитарных миссий и дипломаты.

В том числе подвергся нападению дипломатический конвой США, также сообщалось о нападении на резиденцию представителя ЕС.

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Боррель