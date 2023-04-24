Представительство ЕС эвакуировали из Судана при поддержке Франции, посол остался

Представительство Европейского Союза эвакуировали из Судана в связи с обострением ситуации в стране, однако посол ЕС остается там.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, сотрудников представительства ЕС в Судане безопасно эвакуировали.

Relieved that @EU_Sudan is being safely evacuated from #Sudan.



Grateful to @francediplo & @Armees_Gouv for making this possible, with #Djibouti help. EU Ambassador continues work from Sudan.



We remain committed to silencing the guns and helping all civilians who stayed behind. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2023

Он выразил благодарность МИД Франции и французским вооруженным силам за содействие в этом.

"Посол ЕС продолжит работу из Судана. Мы сохраняем обязательство помочь прекратить огонь и оказывать помощь гражданскому населению", – отметил Боррель.

Напомним, в воскресенье Франция и другие союзники начали эвакуацию своих дипломатов и граждан на фоне интенсивных боев между суданской армией и конкурирующей военизированной группировкой. США приняли решение об эвакуации сотрудников своего посольства в субботу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате боевых действий погибло уже более нескольких сотен человек. Известно о ряде случаев, когда пострадали или погибли иностранные сотрудники гуманитарных миссий и дипломаты.

В том числе подвергся нападению дипломатический конвой США, также сообщалось о нападении на резиденцию представителя ЕС.