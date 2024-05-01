Боррель осудил насилие над протестующими в Грузии

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель осудил насилие против участников мирного протеста против закона об "иноагентах" в Грузии, которых пытались жестко разогнать спецназовцы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

"Я решительно осуждаю насилие против протестующих в Грузии, которые мирно протестовали против закона об иностранном влиянии", – подчеркнул он.

Боррель подчеркнул, что Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, и призвал ее власти обеспечить право на мирные собрания.

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"Применение силы для их подавления неприемлемо", – отметил главный дипломат ЕС.

В ночь на среду грузинские спецназовцы пытались жестко разогнать участников мирного протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси, после чего отступили.

В попытке разогнать демонстрантов у здания парламента Грузии спецназовцы применили слезоточивый газ и водомет, но протестующие отказались покидать проспект Руставели.

Накануне вечером грузинские правоохранители распылили перцовый баллончик против по меньшей мере десяти человек, которые участвовали в акции протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси.

Напомним, что юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект во втором чтении 29 апреля. Его обсуждение на пленарной сессии парламента Грузии может продолжаться еще несколько дней.

Ранее в ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз.

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