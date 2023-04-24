Представництво ЄС евакуювали із Судану за підтримки Франції, посол залишився
Представництво Європейського Союзу евакуювали із Судану у зв’язку із загостренням ситуації в країні, проте посол ЄС залишається там.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
За його словами, співробітників представництва ЄС у Судані безпечно евакуювали.
Relieved that @EU_Sudan is being safely evacuated from #Sudan.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2023
Grateful to @francediplo & @Armees_Gouv for making this possible, with #Djibouti help. EU Ambassador continues work from Sudan.
We remain committed to silencing the guns and helping all civilians who stayed behind.
Він висловив подяку МЗС Франції та французьким збройним силам за сприяння у цьому.
"Посол ЄС продовжить роботу із Судану. Ми зберігаємо налаштованість допомогти припинити вогонь та надавати допомогу цивільному населенню", – зазначив Боррель.
Нагадаємо, у неділю Франція та інші союзники почали евакуацію своїх дипломатів і громадян на тлі інтенсивних боїв між суданською армією і конкуруючим воєнізованим угрупуванням. США ухвалили рішення про евакуацію співробітників свого посольства у суботу.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, внаслідок бойових дій загинуло вже понад кількасот осіб. Відомо про низку випадків, коли постраждали або загинули іноземні гуманітарні працівники і дипломати.
У тому числі зазнав нападу дипломатичний конвой США, також повідомлялося про напад на резиденцію представника ЄС.