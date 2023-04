Представництво ЄС евакуювали із Судану за підтримки Франції, посол залишився

Представництво Європейського Союзу евакуювали із Судану у зв’язку із загостренням ситуації в країні, проте посол ЄС залишається там.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, співробітників представництва ЄС у Судані безпечно евакуювали.

Relieved that @EU_Sudan is being safely evacuated from #Sudan.



Grateful to @francediplo & @Armees_Gouv for making this possible, with #Djibouti help. EU Ambassador continues work from Sudan.



We remain committed to silencing the guns and helping all civilians who stayed behind.