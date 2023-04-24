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Представництво ЄС евакуювали із Судану за підтримки Франції, посол залишився

Понеділок, 24 квітня 2023, 07:52

Представництво Європейського Союзу евакуювали із Судану у зв’язку із загостренням ситуації в країні, проте посол ЄС залишається там. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, співробітників представництва ЄС у Судані безпечно евакуювали.

Він висловив подяку МЗС Франції та французьким збройним силам за сприяння у цьому. 

"Посол ЄС продовжить роботу із Судану. Ми зберігаємо налаштованість допомогти припинити вогонь та надавати допомогу цивільному населенню", – зазначив Боррель.

Нагадаємо, у неділю Франція та інші союзники почали евакуацію своїх дипломатів і громадян на тлі інтенсивних боїв між суданською армією і конкуруючим воєнізованим угрупуванням. США ухвалили рішення про евакуацію співробітників свого посольства у суботу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, внаслідок бойових дій загинуло вже понад кількасот осіб. Відомо про низку випадків, коли постраждали або загинули іноземні гуманітарні працівники і дипломати.

У тому числі зазнав нападу дипломатичний конвой США, також повідомлялося про напад на резиденцію представника ЄС.

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Боррель