Представництво ЄС евакуювали із Судану за підтримки Франції, посол залишився

Представництво Європейського Союзу евакуювали із Судану у зв’язку із загостренням ситуації в країні, проте посол ЄС залишається там.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, співробітників представництва ЄС у Судані безпечно евакуювали.

Relieved that @EU_Sudan is being safely evacuated from #Sudan.



Grateful to @francediplo & @Armees_Gouv for making this possible, with #Djibouti help. EU Ambassador continues work from Sudan.



We remain committed to silencing the guns and helping all civilians who stayed behind. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2023

Він висловив подяку МЗС Франції та французьким збройним силам за сприяння у цьому.

"Посол ЄС продовжить роботу із Судану. Ми зберігаємо налаштованість допомогти припинити вогонь та надавати допомогу цивільному населенню", – зазначив Боррель.

Нагадаємо, у неділю Франція та інші союзники почали евакуацію своїх дипломатів і громадян на тлі інтенсивних боїв між суданською армією і конкуруючим воєнізованим угрупуванням. США ухвалили рішення про евакуацію співробітників свого посольства у суботу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, внаслідок бойових дій загинуло вже понад кількасот осіб. Відомо про низку випадків, коли постраждали або загинули іноземні гуманітарні працівники і дипломати.

У тому числі зазнав нападу дипломатичний конвой США, також повідомлялося про напад на резиденцію представника ЄС.