Туск проигнорировал приглашение Дуды обсудить председательство в ЕС и ядерное оружие НАТО

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что премьер-министр Дональд Туск не воспользовался его приглашением провести совместную встречу, чтобы обсудить с ним будущее председательство Польши в Совете ЕС и размещение ядерного оружия по программе НАТО Nuclear Sharing.

Об этом Дуда сказал во время утреннего заявления в среду, которое было посвящено прежде всего 20-й годовщине вступления Польши в ЕС, его цитирует RMF 24, сообщает "Европейская правда".

Польский президент, среди прочего, вспомнил, что в прошлом году выступал совместно с премьер-министром Матеушем Моравецким, "чтобы показать единство действий Польши в сфере развития и наше присутствие в большом европейском национальном сообществе".

"Сегодня я хотел иметь возможность стоять здесь перед вами с премьер-министром Дональдом Туском. Я пригласил премьер-министра, но, к сожалению, премьер-министр не воспользовался моим приглашением", – сказал Дуда.

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"Но я верю, что мы вместе успешно будем развивать нашу политику дальнейшего участия в Европейском Союзе", – добавил президент Польши.

Он отметил, что Польше нужно будет организовать два европейских саммита: саммит ЕС-США и саммит ЕС-Украина по восстановлению Украины и ее вступления в сообщество.

После прихода к власти Дональда Туска в прошлом году между ним и президентом Польши отношения довольно напряженные.

Последнее напряжение возникло в связи с высказыванием Дуды о готовности разместить в Польше ядерное оружие для защиты восточного фланга НАТО.

Туск тогда резко прокомментировал это заявление и сказал, что хотел бы поговорить с Дудой на эту тему, чтобы лучше понимать его позицию и намерения.

Накануне стало известно, что Дуда повторно пригласил Дональда Туска встретиться в среду 1 мая на 9 часов утра. Предыдущее приглашение Дуды не имело успеха, потому что Туск приостанавливал участие в публичных мероприятиях из-за недомогания.

В понедельник и вторник Туск уже возобновил рабочие встречи и, учитывая это, президент Дуда возобновил свое первое приглашение.