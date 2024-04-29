СМИ: В Грузии во время митинга задержали экс-министра по евроинтеграции

Во время многотысячной акции в центре Тбилиси против законопроекта об "иноагентах", который резко критикуют на Западе, задержали по евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Телекомпания "Формула" показала кадры, на которых можно увидеть, как задерживают Петриашвили.

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Министерство внутренних дел заявило, что его задержали по статьям 166 и 173 административного кодекса (мелкое хулиганство и неповиновение полиции).

Перед этим участники акции, которая прошла у здания парламента Грузии, попытались снести искусственные ограждения, расположенные у здания законодательного органа, из-за чего ситуация накалилась.

Петриашвили возглавлял Аппарат госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры с октября 2012 по ноябрь 2014 годах.

В воскресенье вечером в Тбилиси состоялась многотысячная демонстрация против законопроекта об "иноагентах", угрожающего евроинтеграции Грузии, где не обошлось без столкновений с полицией.

Ранее спикер парламента Грузии в реакции на критику США закона "О прозрачности иностранного влияния" фактически обвинил Штаты в "финансировании радикализации и дезинформации" через грантовую поддержку грузинских общественных организаций.

Перед этим двухпартийная группа Сената США 26 апреля направила письмо премьер-министру Грузии, в котором предупредила, что если нововнесенный законопроект об "иноагентах" станет законом, они будут вынуждены добиваться изменения политики Соединенных Штатов в отношении Грузии.

Рассмотрение проекта во втором чтении планируют на 29 апреля.

На этот же день правящая партия "Грузинская мечта" пригласила на митинг своих сторонников.