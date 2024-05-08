Правительство Молдовы одобрило законопроект о лишении гражданства подсанкционных лиц

Правительство Молдовы в среду одобрило проект закона, который предусматривает возможность лишения гражданства лиц, попавших под международные санкции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Infotag.

Как отметили в молдавском правительстве, действующее законодательство уже содержит положения, которые наделяют Службу информации и безопасности (СИБ) полномочиями предоставлять Агентству государственных услуг аргументированные предложения по инициированию процедуры лишения гражданства, а Агентству – рассматривать и предоставлять предложения президенту.

В отношении лиц, находящихся под санкциями, правительство предлагает, чтобы СИБ рассматривала вопрос о необходимости передачи дела в компетентные органы (Агентство госуслуг) с целью изучения возможности лишения гражданства таких лиц только на основаниях, предусмотренных статьей 23 (О лишении гражданства) Закона о гражданстве Республики Молдова, с предоставлением всей собранной информации по этому поводу.

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Премьер-министр Дорин Речан в связи с этим поблагодарил депутатов партии "Действие и Солидарность" (PAS) за эту инициативу, отметив, что международные институты, а также такие страны, как США и Канада, "двигаются гораздо быстрее в делах о большой коррупции, чем национальная система юстиции".

Как известно, российская пропаганда в лице МИД не раз обвиняла Молдову в якобы отказе от нейтралитета и вмешательстве в войну в Украине.

Недавно министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что его страна не решается присоединиться ко всем санкциям ЕС против России, чтобы не вызвать "определенную негативную реакцию" со стороны Москвы.

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