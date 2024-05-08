Правая оппозиция в Северной Македонии уверенно побеждает на двойных выборах

Правая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ с заметным отрывом лидирует по предварительным результатам на президентских и парламентских выборах в Северной Македонии, которые состоялись 8 мая.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии страны.

На момент написания новости в Северной Македонии подсчитали 60% бюллетеней. Партия ВМРО-ДПМНЕ получает более 40% голосов избирателей, тогда как социал-демократы, которые сейчас находятся у власти – лишь 13,8%.

Блок "Европейский фронт", который представляет албанцев и входил в коалицию с социал-демократами, находится на втором месте с 16,2%. Другой албанский блок ВЛЕН, с которым ВМРО-ДПМНЕ может договориться о коалиции, получает 13,3%.

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На выборах президента поддерживаемая оппозицией Гордана Силяновска Давкова уже получает более 64% голосов, что фактически гарантирует ей победу над действующим главой государства Стево Пендаровским.

На выборах северные македонцы выразили разочарование медленным продвижением страны на пути в Европейский Союз, а также коррупционными скандалами и медленным ростом экономики.

Впрочем, усиление правых партий может еще больше замедлить переговоры Северной Македонии о вступлении в ЕС и осложнить отношения с соседними Грецией и Болгарией.

ВМРО-ДПМНЕ выступает против компромиссов с этими странами в вопросе истории и культуры, которые уже привели к изменению названия страны, а сейчас – тормозят прогресс в переговорах о вступлении в Евросоюз.