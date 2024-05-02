Протестующие блокировали авто вице-президента Бундестага от "Зеленых"

Протестующие в федеральной земле Германии Бранденбург окружили автомобиль вице-президента Бундестага от "Зеленых" Катрин Геринг-Экард и не давали ей уехать после партийного мероприятия.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще в субботу в общине Лунов-Штольценгаген в Бранденбурге, но известно о нем стало только среди недели.

"Зеленые" проводили в городе событие, которое сопровождалось контрдемонстрацией до полусотни человек у места ее проведения.

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Когда мероприятие закончилось, люди окружили Геринг-Экард и мешали ей пройти к машине, а затем блокировали автомобиль и даже били его. Уехать депутат смогла только через 45 минут, когда полиция вызвала подкрепление и людей потеснили.

В офисе депутата отметили, что удивлены тем, как правоохранители недооценили риск провокаций, учитывая широкое присутствие в соцсетях призывов к контрдемонстрации на фоне мероприятия "Зеленых", и на месте были лишь несколько полицейских.

"Протесты – это легитимно, но угрозы и запугивания – нет", – отметили в офисе.

В настоящее время в связи с событиями открыты административные производства в отношении 19-летнего и 26-летнего молодых людей, которые непосредственно блокировали авто, за "применение принуждения".

В феврале "Зеленые" отменили одно из событий в земле Баден-Вюртенберг "из соображений безопасности", после серии протестов и блокад с участием аграриев, во время которых доходило до столкновений с полицией.

Перед тем фермеры заблокировали паром, на котором находился солидер "Зеленых", вице-канцлер и министр экономики Роберт Габек.

Министр внутренних дел Германии тогда заявила, что протесты против "Зеленых" переходят черту и "не имеют ничего общего с демократией".