В связи с попыткой поджога синагоги в Варшаве задержали одного человека

Польская полиция задержала человека, которого подозревают в попытке поджога синагоги Ножиков в Варшаве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF 24.

По словам заместителя главы министерства внутренних дел Чеслава Мрочека, задержанный – 16-летний гражданин Польши. Чиновник указал, что его задержали в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности страны.

PAP

"Сотрудники полиции, которые дежурили неподалеку, потушили огонь, предотвратив его распространение", – сказал он.

Реклама:

По словам посла Израиля в Польше, кто-то бросил в сторону здания бутылку с зажигательной смесью.

В то же время член совета директоров Еврейской общины в Варшаве Ремигиуш Сосновский заявил, что кроме фасада, на котором загорелась краска, часть легковоспламеняющейся жидкости попала на окно, которое имеет деревянную конструкцию, поэтому оно немного загорелось.

Если бы попали на 15 сантиметров левее, то смесь могла бы попасть внутрь здания, где находится библиотека, сказал главный раввин Польши Михаэль Шудрих.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о попытке поджога синагоги Ножиков в Варшаве с помощью бутылки с зажигательной смесью.

"Раввин Шудрих пишет, что кто-то пытался поджечь синагогу коктейлем Молотова. Слава Богу, что никто не пострадал. Интересно, кто пытается сорвать нашу (20-ю) годовщину вступления в ЕС? Может, те же самые, кто нацарапал звезды Давида (на зданиях) в Париже?", – написал глава МИД.

Перед этим молдавский бизнесмен Анатолий Призенко признался в своей причастности к акции с нанесением звезд Давида на здания в Париже и пригороде.

Напомним, 3 ноября в Париже поймали молдовскую пару, мужчину и женщину около 30 лет, которые посреди ночи наносили изображения звезды Давида на фасадах зданий.

Также стало известно, что французские следователи рассматривают возможность того, что за десятками рисунков звезды Давида на домах в Париже стоит Россия.