Президент Чехии призвал разгромить Россию

Президент Чехии Петр Павел призвал не отказываться от усилий по разгрому России в Украине.

Об этом он заявил во время акции памяти жертв нацистских преследований, которая состоялась на Национальном кладбище в Терезине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

"На этом этапе я хотел бы призвать, чтобы мы не отказывались от наших совместных усилий, направленных на победу над Россией в Украине, и таким образом отказались от нарушения правил международного порядка, свидетелями которого мы являемся. Мы должны быть мотивированы. Нас должен мотивировать тот самый исторический опыт, о котором мы сегодня говорим. Это правильно, что мы его вспоминаем и ставим в контекст сегодняшней ситуации, только так мы можем избежать повторения ошибок прошлого", – сказал Павел.

Ранее Павел заявлял, что запланированное контрнаступление Украины имеет хорошие шансы стать успешным, но может привести к большим потерям, если Россия хорошо использует свою подготовленную оборону.

Также он высказывал мнение, что Западу стоит подготовиться к тому, что в российско-украинской войне не будет полной победы.