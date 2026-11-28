Посланник Дональда Трампа по вопросам мира Джаред Кушнер подвергся критике в Украине и не только из-за своих заявлений о мирных переговорах и главе Кремля Владимире Путине.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Политики в Киеве и среди европейских союзников Украины резко выступили против зятя президента США и даже хотят, чтобы Кушнера отстранили от мирных переговоров с Москвой, считает издание.

"Это чрезвычайно опасно не только для Украины, но и для безопасности и национальных интересов Соединенных Штатов. Я уже давно утверждаю, что Виткоффа и Кушнера нужно заменить. Они смотрят на Украину даже не как бизнесмены, ищущие сделки с Россией, а глазами самого Путина", – заявил председатель комитета по вопросам иностранных дел Верховной Рады Украины Александр Мережко.

Речь идет об интервью, в котором Кушнер отметил, что Путин "проявил сдержанность", не применив ядерное оружие, и заявил, что конфликт, который Кремль эскалировал путем полномасштабного вторжения в 2022 году, "фактически превратился в опосредованную войну, в которой Европа финансирует и вооружает Украину против России". Именно это, как отмечает Politico, вызвало наибольшее возмущение в Киеве.

Интервью, по мнению издания, дало редкую возможность заглянуть в мысли Кушнера, поскольку он коснулся своих ролей в Украине, Иране и Газе, а также выразил убеждение, что "самым ценным экспортом Америки на самом деле является капитализм".

Напомним, Джаред Кушнер похвалил российскую переговорную команду и назвал главу Кремля Владимира Путина "гроссмейстером политики".

В этом же интервью Кушнер заявил, что Украина затянула переговорный процесс с РФ из-за якобы "атаки" на резиденцию главы Кремля Владимира Путина зимой прошлого года.