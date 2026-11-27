В огляді новин – деталі "драматичного" саміту ЄС щодо бюджету, пояснення Трампа про "друга" Путіна, антиукраїнські фейки про самопідпал українця у Варшаві.

У Польщі прем’єр порівняв президента з Грінчем.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 27 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Провал саміту Євроради

Лідери ЄС не домовилися щодо фінансування України й бюджету та завершили саміт достроково.

Вони не змогли досягти остаточної домовленості щодо фінансування України у 2027 році і стосовно довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки – і достроково завершили саміт Європейської ради 26-27 листопада.

За даними Politico, засідання Європейської ради у четвер, присвячене бюджету, перетворилося на хаос після того, як лідери кількох країн на знак протесту вийшли із зали переговорів.

Країни ЄС розділилися на дві групи: ті, які прагнуть більше "традиційних" видатків у таких сферах, як сільське господарство (зокрема Іспанія та Італія), та група країн, які вимагають, щоб блок зменшив свої амбіції та переорієнтував інвестиції на оборону та безпеку (Німеччина та Швеція).

Президент Євроради Антоніу Кошта відмовився від планів повернутися до обговорень на другий день і скоротив свою завершальну пресконференцію разом із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн до всього 11 хвилин.

27 лідерів ЄС тепер докладуть зусиль, щоб досягти угоди на грудневому саміті, який, за словами дипломатів та посадовців, ймовірно триватиме кілька днів і ночей.

Starlink частково розблокували

Президент Володимир Зеленський заявив, що американська сторона "надіслала деякі позитивні сигнали" щодо роботи супутникових систем Starlink і Starshield в Україні, втім наразі досі фіксуються обмеження у роботі на тимчасово окупованих територіях.

На уточнювальне запитання, чи система вже повернулася до норми, Зеленський зазначив, що "вона повернулася до норми на тій території України, яку ми контролюємо".

Щодо Трампа і війни проти України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав звернення президента США Дональда Трампа до правителя РФ Владіміра Путіна з проханням зупинити військову агресію проти Європи.

Трамп вважає, що якби Росію не виключили з G8, війни можна було б уникнути. А раніше спецпосланець президента США Джаред Кушнер звинуватив Україну у затягуванні переговорів через удар по резиденції правителя Росії і висловив компліменти Путіну.

Крім того, президент США пояснив, що назвав Путіна "другом" заради угоди.

Загроза з боку Росії

Дрон ненадовго залетів у повітряний простір Латвії, військові запускали перехоплювач. В Естонії підіймали винищувачі НАТО через загрозу дронів.

Німеччина надає Молдові грант на 20 млн євро на боротьбу з дронами.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск продовжив дію підвищеного рівня терористичної загрози в країні.

У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) зазначили, що кількість російських диверсій у Європі зросла на 16% за рік з жовтня 2025 року по вересень 2026-го.

У Польщі викрили шістьох людей – більшість із яких українці, – яких підозрюють у причетності до залишення написів "Слава УПА" на пам’ятниках; слідчі допускають, що вони робили це на замовлення російських спецслужб.

Румунія закликає НАТО допомогти у відбитті гібридних атак.

Литва придбає 100 бойових машин в рамках спільної закупівлі з іншими країнами, а Бельгія закупить підводні дрони для захисту критичної інфраструктури за 20 млн євро.

Польща передасть РФ двох собак, у яких знайшли російські мікрочипи.

Кіберудар по ВПС США

Агентство Reuters пише, що хакери зламали флагманську хмарну платформу Військово-повітряних сил США.

За словами двох співрозмовників, вторгнення в систему Cloud One було виявлено приблизно місяць тому під час робіт з оновлення системи. Вони зазначили, що це призвело до збою в роботі всієї платформи.

Крім того, сервіси британського Міністерства праці та пенсій зазнали "кіберінциденту".

Допомога Україні

У Німеччині прийняли бюджет на 2027 рік з рекордним боргом, але з 12 млрд євро допомоги Україні.

У ЄС на два роки продовжили роботу фонду аеронавігаційної солідарності з Україною.

Щодо удару по кораблю РФ в Лівії

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Україна не координувала свої дії у Лівії та не повідомила союзників про свою атаку на російські кораблі.

Раніше Зеленський заявив, що Україна завжди координує свої атаки на російські кораблі з країнами, у межах чиїх вод або поблизу чиєї інфраструктури діють українські сили.

Згодом президент України провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, в ході якої визнав, що операція в Лівії проходила без координації з європейськими партнерами.

За даними Reuters, військова флотилія РФ розвернулася по дорозі до Лівії після української атаки на кораблі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своїм грецьким колегою Георгосом Герапетрітісом, в ході якої йшлося, зокрема, про ситуацію у Чорному морі.

Різне щодо України і українців

У Київ прибув генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

У Хорватії зупинили передачу Німеччині українця у справі про підрив "Північних потоків".

У Польщі попередили про антиукраїнські фейки про самопідпал українця у Варшаві.

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