Экс-премьер Чехии назвал пиар-мероприятием инициативу правительства по боеприпасам для Украины

Глава движения ANO, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что критикует не помощь Украине, а непрозрачность нынешней чешской инициативы по боеприпасам, которую он воспринимает прежде всего как гигантскую пиар-кампанию.

Бабиш написал это в ответ на письмо министра обороны Яны Черноховой, в котором она обвинила бывшего премьер-министра в нападках на инициативу по боеприпасам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Во вторничном письме к Бабишу Чернохова написала, что его безосновательные нападки публично вредят Чешской Республике. В письме она хотела напомнить, что вопросы обороны и безопасности Чешской Республики должны оставаться в стороне от политической борьбы. По ее словам, Бабиш пытается создать впечатление, что инициатива является каким-то мошенничеством, чтобы получить голоса избирателей. В то же время, инициатива является уникальной формой помощи Украине, добавила она.

Бабиш в своем ответе написал, что движение ANO никогда не ставил под сомнение помощь Украине.

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"Так же мы никогда не отрицали, что Россия является явным агрессором, и мы также неоднократно однозначно осуждали этот акт терроризма", – сказал он. Однако, движение считает инициативу по боеприпасам непрозрачной, добавил он.

"Я вижу в этом, прежде всего, гигантскую пиар-акцию, – сказал он. Если бы главной целью была действительно помощь Украине, то об этой акции не говорили бы с февраля, а только после доставки помощи, написал глава АНО.

Он просит ответить на такие вопросы, как, например, сколько стоили боеприпасы чешским налогоплательщикам, или почему правительство не осуществляет закупки через государственные предприятия. "Какова была валовая маржа на каждом артиллерийском снаряде? Как вы гарантируете, что торговцы оружием получают разумную прибыль и не злоупотребляют ситуацией военного положения?", – спрашивает он. Его также интересует, будут ли боеприпасы перерабатываться в Чехии и перевозиться по чешской территории.

Напомним, в середине апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и сейчас работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Впоследствии он заявил, что потенциально за год для Украины таким образом можно закупить 1,5 млн артиллерийских снарядов.