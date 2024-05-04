В Германии ведомству, которое следит за применением санкций, не хватает персонала

В Германии в ведомстве, ответственном за применение санкций против российских олигархов, становится все меньше персонала.

Это следует из ответов на запрос депутата от Левой партии Кристиана Герке, которые есть в распоряжении T-Online, сообщает "Европейская правда".

Так, из 92 запланированных должностей в центральном офисе по выполнению санкций заполнена только 41, тогда как летом прошлого года их было 58.

Квалификация сотрудников еще хуже. Если в прошлом году было 47 финансовых следователей, то сейчас их только 24 – почти вдвое меньше, чем на данный момент в прошлом году.

Реклама:

"Олигархи и финансовые преступники смеются над нами", – говорит Кристиан Герке, критикуя положение дел в ведомстве.

Нехватка персонала не могла не сказаться на работе ведомства. В первой половине 2023 года было 65 дел о возможных нарушениях санкционного законодательства. С тех пор добавилось только 30.

"Создание центрального ведомства по вопросам санкций было хорошей идеей, чтобы наконец взять под контроль хаос в органах власти при внедрении санкций против российских олигархов. Однако реализация является полным разочарованием", – заявил Герке.

Напомним, двое бизнесменов из Германии, которые, как утверждается, незаконно поставляли в Россию электронные компоненты для беспилотников, предстали перед Высшим региональным судом Штутгарта.

Прокуратура Гамбурга в марте предъявила обвинения пяти сотрудникам немецкой компании Siemens за экспорт газовых турбин в оккупированный Россией Крым, о чем стало известно еще в 2017 году.