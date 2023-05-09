Президент Еврокомиссии рассказала, что содержится в 11-м пакете санкций против РФ

Европейская комиссия в 11-м пакете российских санкций предлагает добавить новые ограничения на импорт и усилить ответственность за обход санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Киеве.

По словам фон дер Ляйен, новый пакет санкций против РФ содержит три основных элемента.

"Во-первых, мы оттачиваем уже действующие ограничения, и мы добавляем больше видов товаров к запрету на импорт, в частности новейшие технологии или запчасти для самолетов, которые идут в третьи страны и затем в Россию", – сказала она.

Второй элемент – это новые инструменты, чтобы помешать обходу санкций. "Если мы видим, что европейские товары идут в третьи страны и затем оказываются в России, Еврокомиссия может предложить странам-членам ввести санкции против экспорта этих товаров", – пояснила фон дер Ляйен.

И в-третьих, Еврокомиссия предлагает запретить теневые организации из РФ и третьих стран, которые намеренно нарушают санкции.

"Мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы остановить военную машину Путина. Наши санкции работают. Например, мы уменьшили наш импорт из России примерно на две трети. Это огромный удар по доходам России. Мы уже заставили Кремль заплатить высокую цену, введя 10 пакетов санкций. Комиссия утвердила предложения для 11-го пакета, который будет сосредоточен на недопущении обхода ограничений. Мы работаем в этом вопросе с партнерами, в том числе странами G7", – добавила фон дер Ляйен.

Напомним, Украина рассчитывает, что в 11-й пакет санкций ЕС против России войдут меры против российского атомного сектора.

Европейская комиссия на прошлой неделе направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ.