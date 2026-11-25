Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что ситуация вокруг ограничения работы системы Starshield до сих пор не разрешилась.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своём аккаунте в Х.

Украинский дипломат отметил, что чем дольше эта ситуация остаётся нерешённой, тем выше риск того, что она постепенно исчезнет из поля зрения тех, кто уполномочен её урегулировать.

"Ограничения, наложенные на систему Starshield в Украине, привели к возникновению замкнутого круга: ни одна из ключевых заинтересованных сторон не смогла выяснить, кто именно принял решение о введении этих ограничений", – отметил Сеник.

По его словам, украинская сторона не может позволить себе воспринимать сбой в работе такой критически важной системы, как Starshield, как очередной эпизод и просто забыть об этом.

"Этот вопрос должен оставаться на повестке дня до тех пор, пока он не будет полностью решен", – подчеркнул дипломат.

Сеник подчеркнул, что внезапные ограничения, введенные более недели назад без какого-либо предварительного предупреждения, подвергли украинское гражданское население дополнительной опасности.

"Каждый день, пока эти ограничения остаются в силе, создает реальные риски и потенциально разрушительные последствия для людей на местах", – добавил Сеник.

Россия продолжает наращивать производство беспилотников и каждую неделю запускает тысячи дронов против Украины, подчеркнул он.

"В то время, когда масштаб и интенсивность этих атак растут, любое нарушение функционирования системы, помогающей защищать жизни украинцев, является вопросом чрезвычайной важности. Мы просто не можем позволить, чтобы этот вопрос сошел на нет", – резюмировал дипломат.

12 ноября президент сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные перебои в работе Starshield.

Впоследствии он заявил, что компания SpaceX в разговоре с Министерством обороны Украины заявила, что не вводила ограничений в работе Starshield, и что проблема носит технический характер.

В свою очередь президент США Дональд Трамп утверждал, что не слышал об ограничениях работы Starlink в Украине.

23 ноября министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что перебои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине требуют четкого объяснения.