В Польше отрицают причастность к подрыву "Северных потоков": мотив был у России

Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что Польша не имеет отношения к подрыву газопроводов "Северного потока".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Польша не имеет никакого отношения к подрыву "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Связывание Польши с этими событиями является безосновательным.

Гипотеза о том, что взрыв совершила Россия, которая имела мотив и возможность осуществить такую операцию, остается актуальной", – написал Жарин в Twitter.

Poland had no connection with the blowing up of Nord Stream 1 and Nord Stream 2. Associating RP with these events is baseless.



The hypothesis that the blow up was committed by Russia, which had the motive and the ability to carry out such an operation, remains valid. pic.twitter.com/kIdUrV5nia — Stanisław Żaryn (@StZaryn) June 10, 2023

Как сообщалось, немецкие следователи изучают доказательства, указывающие на то, что диверсионная группа, причастная к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море, использовала Польшу как оперативную базу.

Напомним, ранее издание The Washington Post опубликовало материал, согласно которому западные спецслужбы якобы знали о плане уничтожения "Северного потока-1" и "Северного потока-2" с участием украинских военных. Его целью было якобы помешать России возобновить экспорт газа в ЕС.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет отношения к диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море в сентябре прошлого года.