В Польше отрицают причастность к подрыву "Северных потоков": мотив был у России

Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что Польша не имеет отношения к подрыву газопроводов "Северного потока".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Польша не имеет никакого отношения к подрыву "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Связывание Польши с этими событиями является безосновательным.

Гипотеза о том, что взрыв совершила Россия, которая имела мотив и возможность осуществить такую операцию, остается актуальной", – написал Жарин в Twitter.

Poland had no connection with the blowing up of Nord Stream 1 and Nord Stream 2. Associating RP with these events is baseless.



The hypothesis that the blow up was committed by Russia, which had the motive and the ability to carry out such an operation, remains valid. pic.twitter.com/kIdUrV5nia