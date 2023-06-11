В Польше отрицают причастность к подрыву "Северных потоков": мотив был у России
Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что Польша не имеет отношения к подрыву газопроводов "Северного потока".
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Польша не имеет никакого отношения к подрыву "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Связывание Польши с этими событиями является безосновательным.
Гипотеза о том, что взрыв совершила Россия, которая имела мотив и возможность осуществить такую операцию, остается актуальной", – написал Жарин в Twitter.
Poland had no connection with the blowing up of Nord Stream 1 and Nord Stream 2. Associating RP with these events is baseless.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) June 10, 2023
The hypothesis that the blow up was committed by Russia, which had the motive and the ability to carry out such an operation, remains valid. pic.twitter.com/kIdUrV5nia
Как сообщалось, немецкие следователи изучают доказательства, указывающие на то, что диверсионная группа, причастная к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море, использовала Польшу как оперативную базу.
Напомним, ранее издание The Washington Post опубликовало материал, согласно которому западные спецслужбы якобы знали о плане уничтожения "Северного потока-1" и "Северного потока-2" с участием украинских военных. Его целью было якобы помешать России возобновить экспорт газа в ЕС.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет отношения к диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море в сентябре прошлого года.