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В Польше отрицают причастность к подрыву "Северных потоков": мотив был у России

Воскресенье, 11 июня 2023, 10:07

Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что Польша не имеет отношения к подрыву газопроводов "Северного потока".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Польша не имеет никакого отношения к подрыву "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Связывание Польши с этими событиями является безосновательным.

Гипотеза о том, что взрыв совершила Россия, которая имела мотив и возможность осуществить такую операцию, остается актуальной", – написал Жарин в Twitter.

Как сообщалось, немецкие следователи изучают доказательства, указывающие на то, что диверсионная группа, причастная к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море, использовала Польшу как оперативную базу.

Напомним, ранее издание The Washington Post опубликовало материал, согласно которому западные спецслужбы якобы знали о плане уничтожения "Северного потока-1" и "Северного потока-2" с участием украинских военных. Его целью было якобы помешать России возобновить экспорт газа в ЕС.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет отношения к диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море в сентябре прошлого года.

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Северный поток-2 Польша