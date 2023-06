У Польщі заперечили причетність до підриву "Північних потоків": мотив був у Росії

Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин заявив, що Польща не має стосунку до підриву газопроводів "Північного потоку".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Польща не має жодного відношення до підриву "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Пов'язування Польщі з цими подіями є безпідставним.

Гіпотеза про те, що вибух скоїла Росія, яка мала мотив і можливість здійснити таку операцію, залишається актуальною", – написав Жарин у Twitter.

Poland had no connection with the blowing up of Nord Stream 1 and Nord Stream 2. Associating RP with these events is baseless.



The hypothesis that the blow up was committed by Russia, which had the motive and the ability to carry out such an operation, remains valid. pic.twitter.com/kIdUrV5nia