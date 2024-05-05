Макрон рассказал, как относится к ограничению президентских сроков во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своем отношении к предусмотренному Конституцией страны ограничению двух президентских сроков подряд.

Об этом он сказал в интервью La Tribune Dimanche, сообщает "Европейская правда".

Макрон отметил, что это правило "существует, и я не собираюсь менять Конституцию".

"Но если вы спросите мое личное мнение: я думаю, что всегда лучше, когда мы оставляем выбор за избирателями", – отметил он.

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В то же время Макрон добавил, что его слова не обязательно означают, что он хотел бы баллотироваться на третий срок.

"Но когда вы ставите запреты в законе, вы определенным образом забираете часть свободы избирателей, которые являются суверенными", – пояснил он.

Согласно действующей Конституции Франции, президент не может занимать должность больше, чем "два срока подряд", согласно конституционной поправке 2008 года.

Летом прошлого года СМИ сообщили, что Макрон критиковал введенное в 2008 году ограничение президентских сроков.