Большинство немцев считают, что на ультраправую "АдГ" сильно влияют РФ и Китай

В Германии подавляющее число жителей замечают сильное влияние на ультраправую "Альтернативу для Германии" со стороны России и Китая.

Об этом свидетельствуют данные опроса Института исследования общественного мнения INSA, который приводит Bild, сообщает "Европейская правда".

Опрос показал, что почти каждый второй немец считает, что Россия и Китай имеют "очень большое" или "достаточно большое" влияние на "АдГ", причем в этом убеждены 26% сторонников ультраправой политсилы.

Кроме того, подавляющее большинство (58%) считают, что "АдГ" не является патриотической партией в том смысле, что она заботится о благосостоянии Германии.

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Также в опросе был вопрос, за кого сторонник ультраправой политсилы отдал бы свой голос вместо "АдГ".

Для 22% опрошенных такой альтернативой могла бы стать новая партия Сары Вагенкнехт. Для 21% сторонников "АдГ" альтернативой является ХДС/ХСС. Ни для одного из опрошенных избирателей "АдГ" альтернативой не являются "Зеленые".

Еще для 20% такой альтернативы нет.

Опрос INSA проводился в начале мая, в нем приняли участие 1003 граждан Германии.

Ранее немецкая Социал-демократическая партия впервые с июня 2023 года опередила в опросе "Альтернативу для Германии" ("АдГ") на фоне скандалов, которые в последние недели сопровождают ультраправых.

Напомним, в последние недели "Альтернатива для Германии" фигурировала в нескольких громких делах о шпионаже в пользу Китая и торговле влиянием в пользу РФ.

На прошлой неделе в Дрездене полиция арестовала гражданина Германии Цзяна Г., который работает на евродепутата "АдГ" Максимилиана Кра помощником в Европарламенте.

В этом месяце Бельгия открыла уголовное расследование в отношении возможного вмешательства России в выборы после того, как чешское правительство заявило, что разоблачило российскую сеть, которая пыталась повлиять на политику, включая выплаты европейским политикам.

Среди таких политиков фигурируют представители "Альтернативы для Германии", в частности Петр Быстронь, подозреваемый в продвижении российской пропаганды, а также Максимиллиан Кра.