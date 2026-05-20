22 мая в чешском городе Брно должен начаться первый съезд судетских немцев.

В недавней резолюции чешский парламент выразил несогласие с проведением съезда.

Таким образом коалиция подыгрывает ультраправому электорату, а вместе с тем – отвлекает внимание от шагов правительства, которые являются нарушением предвыборных обещаний премьера Андрея Бабиша.

О том, как власть Чехии пытается использовать болезненную для чехов тему и какие это может иметь последствия, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко "Нет" примирению с немцами? Как в Чехии воюют с собственным прошлым и не торчат ли здесь уши РФ. Далее – краткое изложение статьи.

После 1945 года судетских немцев депортировали на основании одного из "декретов Бенеша" – так называют 143 конституционных акта, принятых правительством Чехословакии в изгнании во главе с президентом Эдвардом Бенешем. Они прописывали конституционный строй страны после ее освобождения.

В целом, как считается, в результате действия этих декретов гражданства и имущества были лишены около 3 млн судетских немцев и 120 тысяч словацких венгров.

И этот вопрос остается актуальным даже спустя более 80 лет после окончания Второй мировой войны! Более того – часть декретов Бенеша до сих пор остается в силе.

В результате ни этнические немцы, ни венгры не могли претендовать на возврат имущества, конфискованного коммунистическим режимом, владельцам или их потомкам. То есть на реституции, которые провели и Чехия, и Словакия.

Деликатный для чешского общества вопрос реституции для немцев порой приводит к неожиданным последствиям. Например, в 2013-м его использовал для победы на президентских выборах "друг Путина" Милош Земан.

Поэтому неудивительно, что намерения Судетско-немецкой ассоциации эмигрантов – общественной организации, представляющей интересы потомков депортированных из Чехии немцев, – впервые в истории провести свой конгресс в городе Брно вызвали такое возмущение.

Прежде всего со стороны ультраправых. Даже несмотря на то, что эта ассоциация не требует отмены декретов Бенеша или возврата имущества, а занимается лишь сохранением культурного наследия судетских немцев.

Таким образом, скандал получился гораздо громче, чем можно было ожидать.

И это при том, что о своих намерениях Судетско-немецкая ассоциация эмигрантов объявила еще в прошлом году во время предыдущего конгресса. Более того, провести мероприятие в Чехии ассоциацию пригласила чешская инициатива "Встреча в Брно".

Вполне ожидаемо, что против проведения мероприятия в Брно будет выступать ультраправая партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) нынешнего спикера Томио Окамуры. Именно депутаты SPD стали инициаторами этой резолюции.

Но почему ее поддержали другие коалиционные партии? В первую очередь – партия ANO премьер-министра Андрея Бабиша. Который прекрасно понимает, что своими руками создает проблемы в отношениях со стратегическим партнером – Германией.

Не исключено, что оппозиция права в том, что в коалиции надеются этим скандалом отвлечь внимание от некоторых своих шагов.

Под давлением стран-партнеров правительство Бабиша вынуждено пересматривать объемы расходов на оборону – в принятом госбюджете их доля оказалась даже меньше 2% от ВВП. А это, в свою очередь, будет означать пересмотр социальных расходов. На обещаниях увеличить которые Бабиш выиграл прошлогодние парламентские выборы.

Можно предположить, что нынешние скандалы вокруг конгресса судетских немцев приведут к усилению не партии ANO Бабиша, а скорее SPD Окамуры.

SPD является единственной откровенно пророссийской силой в чешском парламенте. А самыми ярыми критиками этого конгресса стали политики, которые также наиболее активны в распространении российской пропаганды.

Также есть немало свидетельств того, что сейчас в Брно готовятся мощные протесты против немецкого конгресса. Причем их масштаб и уровень организации явно несопоставимы с традиционными акциями SPD.

И это дает основания предполагать, что в конфликте вокруг конгресса в Брно не обошлось без участия РФ.

