"ЕП" узнала условия 1-го транша "макрофина" из 90 млрд: налог на посылки и реформа таможни

Прежде чем получить в июне 2026 года первый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 млрд евро в рамках 90-миллиардного кредита от ЕС, Украина должна провести ряд реформ, включая представление законопроекта об обложении налогом дешевых посылок.



Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя со ссылкой на информацию от чиновника Европейской комиссии на условиях анонимности.



Чтобы получить первый транш бюджетной поддержки из кредита ЕС на 90 млрд евро, Украина должна провести реформы, включая представление Кабмину обновленного таможенного кодекса.

Следует отметить, что часть условий уже выполнена.



По информации источников "ЕвроПравды", условия для первого транша включают представление в Верховную Раду законопроектов относительно ключевых налоговых мер, в частности относительно отмены освобождения от НДС для импортированных посылок низкой стоимости (до 150 евро), а также относительно налогообложения цифровых платформ (последнее – сделано).



Кроме этого, среди требований – продление действия военного сбора с доходов физических лиц (закон принят ВР и подписан президентом Украины).



Также от Украины ожидают, по словам источников "ЕвроПравды":

принятия законодательства в поддержку разработки секторальных стратегий государственных инвестиций;

принятия Стратегии управления государственными финансами;

представления в Кабинет Министров обновленного Таможенного кодекса Украины;

назначения нового постоянного главы Государственной таможенной службы (назначен 10 апреля).

Как сообщала "Европейская правда", 20 мая Украина и Европейский Союз парафировали текст Меморандума о взаимопонимании относительно макрофинансовой помощи на сумму 8,35 млрд евро в рамках 90-миллиардного кредита ЕС.



Ранее "Европейская правда" узнала, что для получения части бюджетной поддержки из кредита на 90 млрд евро от ЕС Украина должна провести ряд реформ, касающихся верховенства права и борьбы с коррупцией.



По данным источников "ЕвроПравды", в основу этих требований войдут элементы плана, известного под неофициальным названием "10 пунктов Качки-Кос" – один из пунктов предусматривает принятие Антикоррупционной стратегии. Речь идет о реформах по верховенству права и противодействию коррупции, в воплощении которых Украина пока не демонстрирует достаточного прогресса.



