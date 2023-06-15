Столтенберг назвал приоритеты "Рамштайн" на фоне контрнаступления Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне начала контрнаступательных действий Украины союзники сосредоточатся на встрече "Рамштайн" в четверг на том, чтобы обеспечить функционирование поставленных систем вооружения.

Об этом он сказал, прибыв на заседание министров обороны Альянса в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Столтенберг сказал, что ожидает новых обещаний по поводу поставок оружия Украине на заседании в формате "Рамштайн", которое состоится в четверг параллельно со встречей министров обороны НАТО.

"В последние дни мы видели существенные обещания (по поставкам оружия. – Ред.) и со стороны европейских союзников, и со стороны США... Процесс продолжается. Украина нуждается во многих различных видах поддержки. Но, очевидно, самым большим фокусом будет и уже есть и продолжает быть – это важность поддержки того, что системы, которые уже есть там (на поле боя. – Ред.), работают так, как нужно", – сказал генсек.

"Что я имею в виду: что у них есть боеприпасы, запасные части, обслуживание, возможности ремонта, и что они будут иметь поддержку в течение всего наступления", – пояснил Столтенберг.

Как сообщалось, Столтенберг считает, что пока рано делать выводы относительно того, станет ли украинское контрнаступление поворотным в войне.

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