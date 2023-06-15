Резников: НАТО будет легче одобрить решение о членстве Украины после победы

Все страны НАТО поддерживают присоединение Украины к Альянсу, однако конкретные дискуссии относительно ее будущего членства и решения Вильнюсского саммита об этом еще продолжаются.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников после заседания Комиссии Украина-НАТО в четверг во время общения с украинскими журналистами, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

По словам министра, союзники НАТО продолжают обсуждение того, каким будет решение Вильнюсского саммита относительно будущего членства Украины.

"Есть разные мнения. Но я слышал сегодня горячие речи большинства министров обороны НАТО, о том, что у них сомнения нет, что место Украины в качестве полноправного члена, исходя из нашей позиции, из нашего опыта, из наших возможностей, взаимосовместимости, которая уже существует", – сказал министр.

Он отметил, что это понимают все, однако остается вопрос "Когда?".

"Ни от одной страны не звучало "Нет". От всех стран звучало "Да, однозначно". Некоторые более деликатно, дипломатично "уже и сейчас готовы", некоторые пока понимают, что есть сдерживающие факторы. Конечно, всех интересует наша с вами победа. Однозначно. И тогда всем будет легче принимать решения", – сказал министр.

Резников также сообщил, что Украина и НАТО заменят свой нынешний формат официальных встреч в виде Комиссии на новый формат Совета на саммите в Вильнюсе в июле или после него.