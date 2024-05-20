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Глава МИД Литвы напомнил "сочувствующим" о роли Ирана в войне в Украине

Новости — Понедельник, 20 мая 2024, 21:59 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, почему не считает правильным выражать соболезнования Ирану в связи с гибелью его руководства в крушении вертолета накануне.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис отметил, что ему не комфортно присылать соболезнования, "в то время как Иран отправляет беспилотники, которые используются против гражданского населения в Украине".

Заметим, что это первая реакция европейского топ-чиновника, где прямо критикуется выражение соболезнования из-за аварии вертолета с президентом и главой МИД Ирана в воскресенье, 19 мая.

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Ранее с соболезнованиями из-за смерти топ-руководителей Ирана ранее выступили официальные лица ЕС – глава Евросовета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Одними из немногих лидеров государств ЕС, посочувствовавших Ирану, стали президент Польши Анджей Дуда, который сравнил авиакатастрофу со Смоленской трагедией, и глава правительства Венгрии Виктор Орбан, который, несмотря на поддержку Ираном России, строит с этим государством "экономическое партнерство".

Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины, предоставляя, среди прочего, беспилотники-камикадзе, которыми РФ проводит ежедневные воздушные атаки.

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Иранские чиновники находятся в санкционных списках государств Запада за оказание военной поддержки РФ, а также – за подавление насильственных протестов и нарушение верховенства права в стране.

Президент Раиси не был самым влиятельным человеком в Иране, поскольку главным руководителем этого государства и самым большим авторитетом является верховный лидер Али Хаменеи.

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