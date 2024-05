Глава МИД Литвы напомнил "сочувствующим" о роли Ирана в войне в Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, почему не считает правильным выражать соболезнования Ирану в связи с гибелью его руководства в крушении вертолета накануне.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис отметил, что ему не комфортно присылать соболезнования, "в то время как Иран отправляет беспилотники, которые используются против гражданского населения в Украине".

I don't feel comfortable sending condolences while Iran is sending drones that are used against civilians in Ukraine.

