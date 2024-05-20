Зеленский подтвердил переговоры с партнерами по ударам их оружием по России

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.

Это он сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как пишет агентство, Зеленский в интервью сообщил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории России.

"Пока что ничего положительного нет", – цитирует его Reuters.

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В материале не уточняется, говорил ли Зеленский о конкретных партнерах, с кем Украина ведет соответствующие переговоры.

В минувшие выходные издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удары собственным оружием, и отдельно попросила снять ограничения на использование предоставленного США оружия против военных объектов на территории РФ.

Бывшая заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд также считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории и Вашингтон с союзниками должен в этом помочь.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин недавно выразил ожидания, что Киев будет применять предоставленное ему вооружение по целям в Украине.