Германия на "Рамштайн" заручилась поддержкой инициативы по поиску ПВО для Украины

Несколько государств на 22-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 20 мая выразили поддержку инициативе Германии по поиску средств противовоздушной обороны для Киева.

Об этом объявило немецкое Минобороны в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Согласно сообщению, инициативу по поиску ПВО для Украины профинансируют Бельгия, Дания, Канада, Нидерланды и Норвегия.

Дополнительно Бельгия, Великобритания, Испания, Литва, Румыния, США и Франция пообещали помочь "оборудованием и ракетами" (вероятно, не обязательно в рамках инициативы ФРГ), а Латвия – выразила желание присоединиться к инициативе.

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Ein Ergebnis der digitalen Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe #UDCG: Zahlreiche Partner wollen die 🇩🇪 Initiative zur Stärkung der 🇺🇦 #Luftverteidigung unterstützen. 🇧🇪🇩🇰🇳🇱🇳🇴🇨🇦helfen finanziell, 🇺🇸🇬🇧🇫🇷🇪🇸🇷🇴🇧🇪🇱🇹 mit Material und Raketen. 🇱🇻 will der Initiative #IAAD neu beitreten. — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) May 20, 2024

Ранее стало известно, что Министерство финансов Германии неофициально одобрило запрос от Минобороны о выделении дополнительных 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в дополнение к уже объявленным 7,1 миллиарда.

Напомним, правительство Германии запустило инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны, которые можно передать Украине, 17 апреля. Берлин позже сообщал, что обсуждает с Данией и Нидерландами финансирование инициативы.

В апреле Бельгия также объявила о выделении 200 миллионов евро на немецкую инициативу, а в мае Канада пообещала дать более 55 миллионов долларов.