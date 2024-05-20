Нидерланды на "Рамштайн" объявили о предоставлении Украине БМП YPR-765

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на 22-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") объявила о передаче Киеву партии боевых машин пехоты YPR-765.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило нидерландское Минобороны 20 мая.

Согласно пресс-релизу, нидерландские БМП "в ближайшее время" прибудут в Украину, их точное количество и тип не разглашается.

"Для Украины такие бронемашины очень важны. Они маневренные, могут быстро перебрасывать войска и могут использоваться как для разведки, так и для наступления и обороны", – подчеркнула Оллонгрен.

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ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ НИДЕРЛАНДОВ

Нидерландское Минобороны указывает, что Украина уже получила 207 таких БМП различных типов от Нидерландов. Запрос на боевые машины пехоты исходил из Украины.

YPR-765 – это нидерландская разработка, которая находилась на вооружении армии страны с 1977 года. Они оснащены станциями дистанционного управления вооружением, которые позволяют экипажу управлять вооружением изнутри. Это также позволяет машинам оказывать огневую поддержку на поле боя.

Нидерланды имели более 2000 таких БМП, которые впоследствии заменили на более современные, в частности CV90.

Напомним, также на 22-м заседании в формате "Рамштайн" министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила об отправке в Украину второй партии танков Leopard, а также другой военной помощи.