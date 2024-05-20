Испания отправляет Украине вторую партию танков Leopard и 155-мм боеприпасы

Министр обороны Испании Маргарита Роблес 20 мая объявила об отправке в Украину второй партии танков Leopard, а также другой военной помощи.

Как передает "Европейская правда", об этом она сказала во время 22-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

В своем выступлении на заседании Роблес подтвердила обязательство Испании "продолжать оказывать поддержку, которую заслуживает Украина и в которой она нуждается, в наиболее срочном порядке", учитывая критическую ситуацию на фронте.

Она объявила об отправке Киеву второй партии танков Leopard, которая состоится в конце июня, а также артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и новой партии зенитных ракет Patriot, а также систем противодействия дронам, оптико-электронных систем наблюдения и тому подобное.

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По словам главы испанского Минобороны, новый пакет военной помощи Украина получит за счет вклада испанской оборонной промышленности.

Роблес отдельно отметила, что Испания намерена в будущем подписать двустороннее соглашение по безопасности с Украиной.

Еще в марте СМИ сообщали, что Мадрид готовит для Киева партию из 19 танков Leopard 2A4. Официально глава Министерства обороны Испании не назвала ни количества, ни типа танка, который получит Украина.

Напомним, на прошлом "Рамштайн" Роблес анонсировала предоставление Украине дополнительных снарядов калибра 155 и 120 мм, комплекта зенитных ракет-перехватчиков для Patriot большой дальности и другое оружие.