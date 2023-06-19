В Киеве говорят, что украинские военнопленные, которых РФ передала Венгрии, до сих пор там

Украинские военнопленные, которых Россия передала Венгрии, до сих пор остаются там, а перспективы их возвращения в Украину – неопределенные.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии Суспільному рассказал советник уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Иван Ангелин.

По его словам, 11 украинских военнопленных из Закарпатья, которых российская сторона передала в Венгрию, до сих пор остаются там.

"Они все равно будут считаться пропавшими без вести при особых обстоятельствах, пока мы не заберем их в Украину. Но дальше вопрос о переговорах, о возвращении, вопрос, на каких основаниях их перевезли туда, – этим уже должны заниматься правоохранительные органы и МИД", – уточнил он.

При этом об условиях содержания украинских пленных ничего не известно, ведь встречи с родственниками разрешены только лимитированные и не в местах содержания.

"Встречи с родственниками происходят следующим образом. Они приезжают, на территории Венгрии селят в каком-то отеле или хостеле, потом их забирают и везут в какое-то место, и туда также привозят ребят. То есть родственники не посещают места содержания, а их привозят и буквально час, максимум два общаются", – пояснил Ангелин.

По его словам, родственникам также ничего не говорят о перспективах возвращения украинцев домой, а информация об именах и фамилиях этих пленных была получена не в результате официальных переговоров.

Между тем руководитель офиса премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что МИД Венгрии проинформировал Киев о передаче в Венгрию этих военнослужащих, и что они перестали быть пленными с тех пор, как прибыли в страну.

Представитель МИД Украины Олег Николенко ранее заявил, что в Киеве не знали о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами, а о передаче 11 военнопленных Украина узнала из заявлений венгерского вице-премьера. Из-за этой ситуации для разговора вызвали посла Венгрии.

Неофициально появлялась информация, что якобы освобождение одиннадцати украинских военнопленных и их перевозка в Венгрию могли быть личной инициативой вице-премьера Жолта Шемьена, о которой не знал больше никто в правительстве.