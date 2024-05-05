Между Испанией и Аргентиной произошел спор из-за заявления испанского министра

Испания и Аргентина накануне обменялись острыми заявлениями после того, как испанский министр транспорта Оскар Пуэнте предположил, что президент южноамериканской страны Хавьер Милей употребляет наркотики.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Во время панельной дискуссии в Саламанке в пятницу Пуэнте предположил, что Милей употреблял "вещества" во время прошлогодней избирательной кампании.

В субботу офис Милея опубликовал заявление, в котором осудил эти высказывания, а также раскритиковал премьер-министра Испании Педро Санчеса.

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В заявлении Санчеса обвиняют в том, что он "подвергает опасности испанских женщин, разрешая нелегальную иммиграцию" и подрывает целостность Испании, заключая соглашения с сепаратистами, а его левая политика приносит "смерть и бедность".

После этого МИД Испании обнародовал свое заявление, в котором подчеркнул, что термины, которые использовала аргентинская сторона, "не соответствуют отношениям между двумя братскими странами и народами".

Отношения между Испанией и Аргентиной значительно охладели после избрания Милея президентом. Он публично поддерживает испанскую ультраправую партию Vox.

Недавно в Испании возник скандал вокруг премьера Санчеса и его жены Бегоньи Гомес.

Суд Мадрида подтвердил предварительное расследование в отношении Бегоньи Гомес по подозрению в злоупотреблении влиянием и коррупции. Расследование началось в ответ на жалобу неправительственной группы Manos Limpias ("Чистые руки"), которая в прошлом подала ряд безуспешных судебных исков против политиков.

В иске жену Санчеса обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время ее работы в образовательном центре IE Africa Center. Утверждается, что она якобы поспособствовала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

В Manos Limpias признали, что подали иск на основе недостаточной информации, а прокуратура Мадрида заявила, что требовала закрыть дело о коррупции против жены Санчеса.

В конце концов, 29 апреля глава правительства Испании объявил, что не будет уходить в отставку благодаря мобилизации его сторонников.

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