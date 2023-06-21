Как власти Молдовы ликвидировали одну из главных пророссийских партий страны

19 июня в Кишиневе произошло событие, которое для дальнейшего развития Молдовы может оказаться историческим. Власти Молдовы объявили о запрете деятельности и ликвидации ключевой оппозиционной силы, партии "Шор".

Партии с российским финансированием, руководителем которой является политик, осужденный за кражу из банка, который уже четыре года скрывается в Израиле. Партии, которая является эталоном популизма, но смогла ложью привлечь многих избирателей.

О том, сработает ли запрет ФСБ-партии, об "идеях" партии Шор, а также о том, при чем здесь антисемитизм, мы упрощенно ответили в пояснительном видео. А тем, кто хочет разобраться в вопросе подробнее – читайте статью редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что даст запрет ключевой оппозиционной партии страны.

Сначала – коротко о главном. Почему власти Молдовы решились на такой неоднозначный шаг, как запрет партии?

Дело не в том, что партия "Шор" является оппозиционной, и даже не в том, что она системно, уже много месяцев подряд выступает за отставку президента Майи Санду и парламента, где та имеет большинство. "Шор" – это пример того, как России с легкостью удается сломать демократию в бедных малообразованных обществах.

Название этой партии – это фамилия ее основателя, руководителя (и, по сути, владельца) Илана Шора.

Как минимум последний год Шор выполняет роль главного агента РФ в Молдове.

Представление о том, чтобы ликвидировать партию "Шор", правительство подало в Конституционный суд еще в прошлом году. Бумаги долгое время лежали без движения, а потом дело очень быстро рассмотрели и просьбу правительства удовлетворили.

И хотя "по бумагам" партию аннулировала не Майя Санду и не правительство, суд – но в Молдове мало у кого есть сомнения, что это решение было также политически обусловленным.

Да и решение не является кристально чистым с точки зрения соблюдения демократических стандартов.

Хотя надо признать, что Конституционный суд попытался оформить основания для ликвидации оппозиционной партии так детально, как только мог. Основа решения – системность проблем с финансированием кандидатов партии, в том числе за счет денег российского происхождения. Также приводятся цитаты, которые при желании можно протрактовать как призыв к свержению власти. Но, если положить руку на сердце, основания не выглядят юридически "железобетонными".

Но, как говорит известная шутка, сложно играть в шахматы по правилам, когда твой оппонент играет "в Чапаева" – поэтому никто не против, чтобы с Шором, который ломает демократию Молдовы, поступили так, как он того заслуживает.

Поэтому представитель ЕС Петер Стано уже заявил, что за Конституционным судом Молдовы остается последнее слово по этому поводу. А посол ЕС в Кишиневе даже намекнул, что поддерживает этот запрет, напомнив, что для движения в ЕС Молдова должна показать, что проводит деолигархизацию (а Шора считают одним из олигархов этой страны).

Естественно, едва ли не единственным международным игроком, который выступил против, стала Россия. Да и нет сомнения, что сам Илан Шор готовился к этому. Говорят, он уже имеет на примете небольшую партию "Возрождение", в которую могут перейти его основные партийцы.

История с запретом партии показала, что несмотря на бешеную поддержку популизма со стороны избирателей, в целом у Шора очень неуверенный и пассивный электорат. Решение суда не возмутило Кишинев.

И именно это дает больше всего надежды на то, что смелые и жесткие попытки Санду по очистке политического поля от откровенных агентов РФ в итоге окажут положительное влияние на Молдову.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что даст запрет ключевой оппозиционной партии страны.