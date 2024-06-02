Зеленский считает, что США должны позволить бить по России ракетами ATACMS

Президент Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты должны позволить Украине поражать военные объекты на территории России дальнобойными ракетами ATACMS.

Об этом он сказал во время выступления на конференции по безопасности в Сингапуре, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Украинский президент поблагодарил Джо Байдена за разрешение Украине наносить удары по территории России американским оружием, но заявил, что ограничения на использование дальнобойных систем также должны быть сняты.

"Достаточно ли этого (разрешения. – Ред.)? Нет. Почему? Потому что я привел вам пример аэродромов, с которых Россия постоянно ведет огонь, спокойно зная, что Украина не будет стрелять в ответ, потому что не имеет соответствующих систем и разрешений", – пояснил Зеленский.

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Он добавил, что Россия продолжает использовать дальнобойную артиллерию и около 300 систем вооружения с десятками тысяч ракет на своей стороне границы, чтобы атаковать Украину.

"Итак, они имеют это оружие там и не убирают его, потому что знают, что Украина не может нацелить на них западное оружие, даже если они будут стрелять против нас", – пояснил президент.

Как сообщала "ЕвроПравда", Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием.

Белый дом уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области.

В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.