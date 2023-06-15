В Румынии утвердили новое правительство после ротации премьеров

Парламент Румынии утвердил новое правительство после того, как должность премьера по ротационному принципу перенял Марчела Чолаку, лидер Социал-демократической партии из правящей коалиции.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Новый состав правительства поддержали 290 голосами "за", тогда как против голосовали 95 депутатов. Министерство иностранных дел возглавит Луминица Одобеску, которая ранее была постоянным представителем Румынии в Совете ЕС и советником президента.

Чолаку после голосования заявил, что попытается "оправдать ожидания румын", а президент Клаус Йоханнис пожелал успеха новому правительству и отметил, что ротация премьеров состоялась быстро и без проблем.

"Это впервые для Румынии в коалиции происходит такое движение. Это важно для румынской политики, для Румынии и румынского народа, потому что такой подход к политике демонстрирует, что политические деятели серьезно относятся к своим мандатам", – отметил Йоханнис.

Марчел Чолаку и министры нового правительства принимают присягу во дворце Котроченском дворце.

Напомним, левые социал-демократы и правоцентристские либералы сформировали большое коалиционное правительство в конце 2021 года – вместе с младшим партнером, этнической венгерской партией UDMR – и договорились, что две основные партии будут ротировать премьер-министров.

В понедельник либерал Николае Чуке подал в отставку с должности премьер-министра, а во вторник президент Румынии назначил премьером лидера социал-демократов Марчела Чолаку.