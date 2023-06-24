Кулеба обсудил с Блинкеном вооруженный мятеж в России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, во время которого обсудили текущие события в России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"Мы с Энтони Блинкеном обменялись нашими оценками событий, разворачивающихся в России", – отметил глава украинского МИД.

Кулеба подчеркнул, что Украина внимательно следит за ситуацией в России.

В то же время он подчеркнул, что Украина остается сосредоточенной на достижении целей контрнаступления ВСУ при неизменной поддержке американских союзников.

In our call today, @SecBlinken and I exchanged our assessments of events unfolding in Russia. We are watching them very closely. Ukraine remains focused on achieving the goals of its counteroffensive in the territory of Ukraine with the steadfast support of our American allies. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 24, 2023

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 25 тысяч его наемников якобы идут "восстанавливать справедливость".

Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром, собирается "на Москву". Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.

Владимир Путин в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".

Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время.

Лидеры ряда европейских стран заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в РФ.