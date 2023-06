Кулеба обсудил с Блинкеном вооруженный мятеж в России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, во время которого обсудили текущие события в России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"Мы с Энтони Блинкеном обменялись нашими оценками событий, разворачивающихся в России", – отметил глава украинского МИД.

Кулеба подчеркнул, что Украина внимательно следит за ситуацией в России.

В то же время он подчеркнул, что Украина остается сосредоточенной на достижении целей контрнаступления ВСУ при неизменной поддержке американских союзников.

In our call today, @SecBlinken and I exchanged our assessments of events unfolding in Russia. We are watching them very closely. Ukraine remains focused on achieving the goals of its counteroffensive in the territory of Ukraine with the steadfast support of our American allies.