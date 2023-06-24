Кулеба обговорив із Блінкеном збройний заколот в Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої обговорили поточні події в Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Ми з Ентоні Блінкеном обмінялися нашими оцінками подій, що розгортаються в Росії", – зазначив глава українського МЗС.

Кулеба підкреслив, що Україна уважно стежить за ситуацією в Росії.

Водночас він наголосив, що Україна залишається зосередженою на досягненні цілей контрнаступу ЗСУ за незмінної підтримки американських союзників.

In our call today, @SecBlinken and I exchanged our assessments of events unfolding in Russia. We are watching them very closely. Ukraine remains focused on achieving the goals of its counteroffensive in the territory of Ukraine with the steadfast support of our American allies. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 24, 2023

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин заявив, що 25 тисяч його найманців нібито йдуть "відновлювати справедливість".

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву". Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.

Владімір Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.