Кулеба обговорив із Блінкеном збройний заколот в Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої обговорили поточні події в Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Ми з Ентоні Блінкеном обмінялися нашими оцінками подій, що розгортаються в Росії", – зазначив глава українського МЗС.

Кулеба підкреслив, що Україна уважно стежить за ситуацією в Росії.

Водночас він наголосив, що Україна залишається зосередженою на досягненні цілей контрнаступу ЗСУ за незмінної підтримки американських союзників.

