Укр Рус Eng

Кулеба обговорив із Блінкеном збройний заколот в Росії

Субота, 24 червня 2023, 19:16

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої обговорили поточні події в Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Ми з Ентоні Блінкеном обмінялися нашими оцінками подій, що розгортаються в Росії", – зазначив глава українського МЗС.

Кулеба підкреслив, що Україна уважно стежить за ситуацією в Росії.

Водночас він наголосив, що Україна залишається зосередженою на досягненні цілей контрнаступу ЗСУ за незмінної підтримки американських союзників.

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин заявив, що 25 тисяч його найманців нібито йдуть "відновлювати справедливість".

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву". Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.

Владімір Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час. 

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Кулеба США Росія