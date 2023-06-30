Дания выделит около 170 млн евро на военную поддержку Украины

Правительство Дании планирует выделить 1,3 млрд датских крон (около 170 млн евро) на военную поддержку Украины.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Министерство обороны страны.



Пакет помощи среди прочего включает ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы, машины для разминирования и средства на приобретение артиллерийских снарядов.



"Очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Это большое и важное пожертвование, которое мы сделали на основе пожеланий и потребностей Украины, и которое должно поддерживать борьбу Украины против российских войск", – заявил исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поульсен.



По его словам, этот пакет помощи посылает важный сигнал о том, что Дания будет стоять на стороне Украины столько, сколько это необходимо.



"К сожалению, кажется, что война затягивается, и благодаря многочисленным пожертвованиям мы и наши союзники посылаем мощный сигнал о том, что мы поддерживаем украинцев в долгосрочной перспективе", – резюмировал Троелс Лунд Поульсен.

Ранее Германия отчиталась об очередной партии военной помощи, переданной Украине, среди которой упоминается радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D.

Напомним, что Совет ЕС принял решение об увеличении на 3,5 млрд евро верхнего предела финансирования Европейского фонда мира, из которого выплачивают странам компенсацию за переданное Украине оружие.