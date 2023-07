"Было громко": посол Британии рассказала впечатления от атаки "Шахедами" и поблагодарила ПВО

Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала, что ей также не дала спокойно выспаться ночная атака беспилотниками на Киев и было хорошо слышно работу ПВО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter посол объяснила подписчикам, что ночью на Киев была атака беспилотниками, последствия выпали именно на тот район, где она находится, и соседний, и что выдалась "довольно неприятная ночь".

Pretty nasty night. 🇷🇺 UAV attacks on Kyiv from several directions, reportedly, including the district I live in and its neighbour. No wonder things got so loud. This morning I’m grateful for 🇺🇦 air defence and for my windowless shelter. Now time to get some air.