"Було гучно": посол Британії розповіла враження від нічної атаки "Шахедами" та подякувала ППО

Посол Британії Мелінда Сіммонс розповіла, що їй також не дала спокійно виспатися нічна атака безпілотниками на Київ і було добре чути роботу ППО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter посол пояснила підписникам, що вночі на Київ була атака безпілотниками і наслідки випали саме на той район, де вона перебуває, та сусідній, і що видалася "досить неприємна ніч".

Pretty nasty night. 🇷🇺 UAV attacks on Kyiv from several directions, reportedly, including the district I live in and its neighbour. No wonder things got so loud. This morning I’m grateful for 🇺🇦 air defence and for my windowless shelter. Now time to get some air. — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 13, 2023

"Не дивно, що було настільки гучно. Сьогодні вранці я вдячна українській протиповітряній обороні та моєму укриттю без вікон. Зараз час піти подихати свіжим повітрям", – поділилася Мелінда Сіммонс.

Доповнено: про враження від атаки розповів і спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови П’єр Гайльбронн, який зараз перебуває у Києві, зазначивши, що це була "коротка і гучна ніч".

Як відомо, посол активно розповідає у Twitter про своє повсякденне життя у Києві під час повномасштабної війни.

Серед іншого, Мелінда Сіммонс показувала, як облаштовує собі ліжко у коридорі на час повітряних тривог, та ділилася, що знімає стрес біля боксерської груші.

Нагадаємо, Британія у вересні замінить посла в Україні – в Україну прибуде дипломат Мартін Гарріс, а Сіммонс перейде на іншу дипломатичну посаду.