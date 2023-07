"Було гучно": посол Британії розповіла враження від нічної атаки "Шахедами" та подякувала ППО

Посол Британії Мелінда Сіммонс розповіла, що їй також не дала спокійно виспатися нічна атака безпілотниками на Київ і було добре чути роботу ППО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter посол пояснила підписникам, що вночі на Київ була атака безпілотниками і наслідки випали саме на той район, де вона перебуває, та сусідній, і що видалася "досить неприємна ніч".

Pretty nasty night. 🇷🇺 UAV attacks on Kyiv from several directions, reportedly, including the district I live in and its neighbour. No wonder things got so loud. This morning I’m grateful for 🇺🇦 air defence and for my windowless shelter. Now time to get some air.