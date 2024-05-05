В Нидерландах празднуют День освобождения от нацистской оккупации

По всем Нидерландам в воскресенье, 5 мая, продолжаются фестивали и другие памятные мероприятия по случаю Дня освобождения от нацистской оккупации в 1945 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает нидерландский общественный вещатель NOS.

Официальное празднование Дня освобождения в Нидерландах началось в полночь 5 мая, когда два ветерана Второй мировой войны зажгли огонь национального освобождения в городе Вагенинген, где Германия в 1945 году подписала документы о капитуляции.

ФОТО: NOS

От этого огня зажгли факелы, которые около 2500 участников эстафеты понесли на мероприятия ко Дню освобождения в более 100 городах Нидерландов, в частности на 14 официальных фестивалях. Глава правительства Нидерландов Марк Рютте тоже зажег огонь не фестивале в Лимбурге.

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ФОТО: ЕРА

На фестивалях посетителям раздают бесплатные блюда – "супы свободы", которые каждый год готовят по-разному, а также показывают различные выступления.

Также в Нидерландах существует традиция назначать "послов свободы" – как правило, знаменитостей или общественных деятелей, которые в течение суток объезжают все 14 фестивалей.

Празднование завершится традиционным концертом 5 мая с участием короля Виллема-Александра и королевы Максимы на реке Амстел в Амстердаме, который будет транслироваться в прямом эфире по телевидению.

В прошлом году мэры городов в Нидерландах и семьи погибших солдат обратились к гражданам с просьбой вывешивать государственные флаги в дни памяти должным образом, а не вверх ногами, как они делают на фоне протестов против противоречивой политики правительства в отношении выбросов азота.