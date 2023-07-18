ЕС утвердит новые санкции против Беларуси на следующей неделе - СМИ

Европейский Союз на следующей неделе введет новые санкции против Беларуси.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Джозвяк сообщил, что "Евросоюз наконец сделал прорыв по санкциям", которые будут наложены на Беларусь.

finally a breakthrough on the EU's sanctions on #Belarus first proposed in January. should be formally approved next week. no derogation or exemption on potassium. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 18, 2023

Также, по его информации, нет никаких отступлений или исключений по отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений, включая "Беларуськалий", что лоббировали некоторые страны ЕС.

По данным DW, Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций против Беларуси в связи с нарушениями прав человека к третьей годовщине президентских выборов в стране.

Как сообщают источники DW, обсуждается и другой пакет санкций, который связан с участием Минска в российской войне против Украины.

Ранее ЕС ввел шесть пакетов санкций против Беларуси, последний из них вступил в силу год назад. В течение нескольких месяцев в ЕС обсуждаются новые ограничительные меры в отношении Минска из-за его участия в войне России против Украины.

Ранее депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Кроме того, евродепутаты призвали ЕС разработать стратегию сохранения независимости Беларуси и ее демократического перехода.