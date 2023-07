ЕС утвердит новые санкции против Беларуси на следующей неделе - СМИ

Европейский Союз на следующей неделе введет новые санкции против Беларуси.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Джозвяк сообщил, что "Евросоюз наконец сделал прорыв по санкциям", которые будут наложены на Беларусь.

finally a breakthrough on the EU's sanctions on #Belarus first proposed in January. should be formally approved next week. no derogation or exemption on potassium. #Russia