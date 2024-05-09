Поляка Шмидта, попросившего убежища в Беларуси, лишили статуса судьи

Высший административный суд Польши принял отставку с должности судьи Томаша Шмидта, который в начале этой недели появился в Беларуси и попросил политического убежища.

Эту информацию вечером 9 мая подтвердил представитель суда Сильвестр Марчинак, сообщает "Европейская правда".

Отставку Шмидта с должности судьи Воеводского административного суда в Варшаве принял председатель Высшего административного суда Яцек Хлебный. Основанием стало заявление самого Шмидта.

Польский суд ранее лишил перебежчика иммунитета, что позволяет его задержание и досудебное заключение.

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Напомним, на днях уже бывший судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт появился на пресс-конференции в Минске и заявил, что хочет остаться в Беларуси и будет просить о политическом убежище.

Шмидт рассказал белорусским пропагандистам, что был вынужден покинуть Польшу из-за несогласия с действиями властей в Варшаве. Он рассказал о преследованиях и угрозах, которым он якобы подвергся из-за своей "независимой политической позиции".

Национальная прокуратура Польши начала расследование в отношении Шмидта по статье о работе на иностранную разведку.