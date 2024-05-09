Во Франции разбился туристический самолет, погибли супруги из Австрии

В результате крушения одномоторного самолета в регионе Савоя на юго-востоке Франции 9 мая погибли супруги из Австрии.

Об этом агентству AFP сообщила местная полиция, пишет "Европейская правда".

Авария произошла в муниципалитете Барби около 16:00 по местному времени. Самолет австрийских супругов взлетел с местного аэродрома.

Правоохранители говорят, что по неизвестной пока причине одномоторный самолет "перевернулся носом перед тем, как упасть, и загорелся" в пятидесяти метрах от взлетно-посадочной полосы.

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Пожарные быстро потушили пожар, который вспыхнул на месте падения самолета. Супругов в возрасте за 50 лет спасти не удалось.

Пока не установлены личности погибших, а также каким маршрутом они планировали двигаться.

В прошлом месяце в польском Плоцке планер, выполнявший полет в районе города, застрял в деревьях в считанных метрах от дома в частном секторе.