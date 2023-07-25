В США заявили, что обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили

США внимательно следят за ходом дела бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили в Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

По его словам, в США беспокоятся из-за состояния здоровья экс-президента Грузии.

"Я лишь скажу, что мы внимательно следим за делом господина Саакашвили. Мы очень обеспокоены состоянием его здоровья", – отметил Миллер.

Он добавил, что грузинские власти несут ответственность за оказание медицинской помощи Саакашвили.

Напомним, в начале июля Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании, через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядел крайне истощенным, что вызвало широкий резонанс.

После этого стало известно, что к Саакашвили после шестимесячной задержки пустили польских врачей. Однако в пенитенциарной службе заявили, что польский врач пытался тайком вынести образцы материалов, взятых у Саакашвили.

После появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси для консультаций. Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили покинул Киев.