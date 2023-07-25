В Грузии назвали "неэтичными" намеки США на состояние здоровья Саакашвили

Председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе отреагировал на заявление Госдепа США об обеспокоенности состоянием здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал "Грузия Online".

Кобахидзе отметил, что "когда делаются дополнительные намеки на этом фоне – это просто неправильно, это неэтично".

"Человек является заключенным, и должен был бы находиться в тюрьме, но он даже не там", – сказал лидер "Грузинской мечты".

"И когда еще звучат намеки по поводу здоровья, в то время как этот человек сам вредит своему здоровью – сначала объявленной, а потом необъявленной голодовкой, – и на этом фоне они еще делают намеки нам. Это просто неправильно", – убежден Кобахидзе.

По мнению главы правящей партии Грузии, "должны быть сделаны такие заявления, которые не будут поощрять вредительство самому себе со стороны Саакашвили".

Ранее сообщалось, что Госдеп США внимательно следит за ходом дела бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили в Грузии. Представитель Госдепа заявил, что грузинские власти несут ответственность за оказание медицинской помощи Саакашвили.

Напомним, в начале июля Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании, через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядел крайне истощенным, что вызвало широкий резонанс.

После этого стало известно, что к Саакашвили после шестимесячной задержки пустили польских врачей. Однако в пенитенциарной службе заявили, что польский врач пытался тайком вынести образцы материалов, взятых у Саакашвили.