Трамп отрицает, что рассматривает кандидатуру Хейли на должность вице-президента

Будущий кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не рассматривает кандидатуру Никки Хейли на должность вице-президента.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social, сообщает Reuters.

Его заявлению предшествовала публикация в издании Axios, где говорилось, что близкие к кампаниям обоих кандидатов республиканцы считают, что примирение Трампа и Хейли в их обоюдных интересах.

"Никки Хейли не рассматривается на должность вице-президента, но я желаю ей успеха!", – отметил Трамп.

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В материале Axios также говорилось, что сейчас Трамп пытается компенсировать отставание в сборе средств от президента Джо Байдена и кандидата от демократов, а также оплатить судебные расходы. В то же время Хейли имеет хорошие связи с донорами, которые с осторожностью относятся к экс-президенту.

Ранее Хейли заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Трампа.

В то же время недавно СМИ сообщили, что одним из вероятных кандидатов на должность вице-президента у Дональда Трампа является губернатор Северной Дакоты Даг Бергам.

Напомним, в январе Трамп намекал, что у него уже есть кандидат на должность вице-президента. По его словам, люди не будут "так уж удивлены" его выбором партнера в предвыборной гонке.