Глава МИД Литвы: Путин блефует относительно применения ядерного оружия

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что ядерный шантаж российского правителя Владимира Путина является блефом.

Его заявление, сделанное в эфире BBC, приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

По мнению главы литовского МИД, Путин считает, что имеет поддержку со стороны Китая, стран Латинской Америки и Африки.

Однако, если угрозы главы Кремля по ядерному оружию станут реальностью, "все партнерство исчезнет в один миг", отметил Ландсбергис.

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Он также понять, что позиция, которую занимают некоторые крупные державы, чтобы избежать эскалации, может быть катастрофической.

"Этот путь, если мы будем следовать нашей стратегии, ведет к разрушению страны. Это может привести к реальному конфликту уже за пределами Украины, в него могут быть втянуты другие страны. Потому что мы посылаем очень четкий сигнал Путину: если вы нам угрожаете, мы отступаем", – подчеркнул Ландсбергис.

Ранее на этой неделе Министерство обороны России анонсировало учения по применению нестратегического ядерного оружия, которые вызвали осуждение западных государств.

После этого Министерство обороны Беларуси объявило о "внезапной проверке" средств-носителей нестратегического ядерного оружия – вслед за аналогичным объявлением России.