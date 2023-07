Разведка Британии сообщила о тактике РФ, которая замедляет контрнаступление Украины

Россия усовершенствовала тактику, направленную на замедление бронетанковых контрнаступательных операций украинских Сил обороны на юге, сообщили в британской разведке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 4 июля, опубликованном в Twitter.

Как отметили в ведомстве, в рамках своей тактики Россия активно использует противотанковые мины.

Причем на некоторых участках плотность минных полей указывает на то, что российские оккупационные войска использовали гораздо больше мин, чем это предусмотрено военной доктриной РФ.

Замедлив наступление Сил обороны Украины, Россия попыталась нанести удары по украинской бронетехнике с помощью беспилотников, боевых вертолетов и артиллерии, добавили в разведке.

"Хотя Россия достигла определенного успеха в этом подходе на ранних стадиях украинского контрнаступления, ее силы продолжают страдать от ключевых недостатков, особенно от перегруженности подразделений и недостатка артиллерийских боеприпасов", – говорится в обзоре.

