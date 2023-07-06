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Зеленский перед саммитом НАТО посетит Турцию – СМИ

Четверг, 6 июля 2023, 14:54

Президент Украины Владимир Зеленский накануне саммита НАТО в Вильнюсе посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщило турецкое издание Sabah, пишет "Европейская правда".

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля. 6 июля президент Зеленский находится с визитом в Болгарии.

По информации издания, Зеленский и Эрдоган встретятся в Стамбуле.

Визит состоится накануне завершения действия "зерновой сделки" 17 июля. 

Российская сторона угрожает после 17 июля прекратить участие в "зерновой сделке", которая делает возможным экспорт сельскохозяйственной продукции из черноморских портов Украины в условиях войны. 

Издание Financial Times тем временем сообщило, что ЕС рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка", чтобы сохранить "зерновую сделку". 

Это предложение уже раскритиковала посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева.

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Зеленский Турция